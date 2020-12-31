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Yüksekova’da 80 saatlik kısıtlama başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.12.2020 22:34 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerine çekildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. İlçede yaşayan vatandaşlar tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar devam edecek.

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