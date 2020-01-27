Yüksekova’da afet ve acil toplanma alanları belirlendi

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi tarafından afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi.

Yüksekova Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durum toplanma alanının, afet ve acil durum sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade etiği belirtildi. Her açık ya da boş alanın toplanma alanı olmaya uygun niteliği taşımadığı gibi toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterlerin bir arada değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı; bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı gibi tespit kriterleri oluşturuyor. Bu kapsamda yeni Şehir Stadı, yeni çevre yoluna bağlanan Güngör Mahallesi’ne bağlı 23 Nisan Caddesi, yeni çevre anayolu girişi ve Şemdinli yolundaki Güçlü köyü yakınlarında bulunan alan, afet ve acil toplanma alanları olarak belediye tarafından belirlenerek levhalar asıldı” denildi.

