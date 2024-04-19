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Yüksekova’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

İHA İHA
19.04.2024 09:29
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle Nehil Sazlığı’nda otlanan inekler Afrika’daki bufalo sürüsünü andırırken koyunlar ise yeşile bürünen meralara çıktı.

Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan üreticiler, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara hayvanlarını çıkarmaya başladı. Yüksekova’da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen besiciler, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu. Ovada yeşillik içinde otlanan koyunların yanı sıra ineklerin Nehil Sazlığı’nda otlatılması ise Afrika’da çekilen bufalo sürüsünü andırıyor.

İlkbaharın gelmesine sevinen Fehmi Atsız isimli çiftçi, “Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Biz de artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz. Bu sene en güzel tarafı ise baya yağışlar oldu. Allah böyle bollukla devam ettirsin” dedi.

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