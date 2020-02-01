Yüksekova’da arızalanan sondaj onarıldı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi tarafından arızalanan sondaj onarıldı.

Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, Cengiz Topel Caddesi orta refüjünde bulunan Ziraat Bankası Kavşağı sondajının mekanik arıza vermesi üzerine harekete geçti. Çarşı merkezinin bir kısmını besleyen söz konusu sondaj, vinç yardımıyla kuyudan çıkarılarak onarıma alındı. Onarımı tamamlanan sondajın tekrar kuyuya indirilmesi ile birlikte söz konusu bölgeye yeniden su verilmeye başlandı.

