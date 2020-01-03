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  4. Yüksekova’da buz sarkıtları bir metreyi geçti

Yüksekova’da buz sarkıtları bir metreyi geçti

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuklar, gün içerisinde çatılarda boyu bir metreyi geçen sarkıtların oluşmasına neden oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.
Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuklar, gün içerisinde çatılarda boyu bir metreyi geçen sarkıtların oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde günde binlerce insanın yürüdüğü cadde ve sokaklarda tehlikelere yol açan buz sarkıtları, zaman zaman düşerek tehlike oluşturuyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde esnaflık yapan İslam Duman, “İş yerlerimize geldiğimizde ilk önce çatıdaki buz sarkıtlarına bakıyoruz ve iş yerimizi öyle açıyoruz. Her an düşme tehlikesi olan buz sarkıtları için yetkililerin önlem almalarını istiyoruz” dedi.
Buz sarkıtların olduğu yerden geçen öğrenci Sedat Evin de, “Kışın yaşanan sıkıntılarına karşı belediyemiz önlem almalı. Bizim yürüdüğümüz yollarda bulunan çatılarda buz sarkıtları oluşmuş, yani sıkıtılar yaşanmadan önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

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Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Engın Eczanesi
Yuksekova
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