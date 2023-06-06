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Yüksekova’da çekirge sürvey çalışması

06.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ovada çekirgelerle ilgili sürvey çalışması yaptı.

Yüksekova’da çekirge sürvey çalışması

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum personeli, Dedeler köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarı Naif Atsız ve çiftçiler ile bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledikten sonra çekirge sürvey çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, 2023 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince yürütülen çekirge mücadelesi çerçevesinde ilçemize bağlı Dedeler köyünde garsiyat alanlarında teknik personelimizce çekirge sürvey çalışması yapılmıştır. Şimdilik garsiyat alanlarında çekirge zararlısına rastlanmamıştır. Önümüzdeki hafta tekrar sürvey çalışması yaparak ilaçlama yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz” dedi.

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