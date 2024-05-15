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Yüksekova’da çıkan yangın korkuttu

İHA İHA
15.05.2024 08:05
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde yaşayan aile adeta faciadan döndü.

Yüksekova’da çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, yangın ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde yaşayan Zafer Canan’ın evinde meydana geldi. Çatma köyünde yaşayan Canan ailesinin evinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü mutfak tüpü alev aldı. Mutfak tüpünden kaynaklanan yangını fark eden Canan ailesi hemen Yüksekova Belediyesinin itfaiye müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine köye giden ekipler kısa sürede yangını söndürürken, ailenin faciadan döndüğü öğrenildi.

Canan ailesi ise yardımlarına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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