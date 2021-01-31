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Yüksekova’da çocukların kar üstünde misket keyfi

31.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar kar üstünde misket oynayarak eğleniyorlar.Uzaktan eğitime ara tatil nedeniyle Güngör Mahallesinde yaşayan çocuklar, yıllardır hep oynatılan ve unutulmayan misket oyununu kar üzerine taşıyarak eğlendiler.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar kar üstünde misket oynayarak eğleniyorlar.
Uzaktan eğitime ara tatil nedeniyle Güngör Mahallesinde yaşayan çocuklar, yıllardır hep oynatılan ve unutulmayan misket oyununu kar üzerine taşıyarak eğlendiler. İlçede günler öncesi yoğun kar yağışından sonra başlayan soğuk havalar hayatı olumsuz etkilerken, bazı çocuklar bu soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde misket oynayarak keyifli anlar yaşadılar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir araya gelen çocuklar, soluğu evlerin hemen yanında bulunan sokak ve caddeler alırken, pandemi nedeniyle eve kapandıklarını söyleyen çocuklar misket oynamayı fırsata çevirerek eğlenmek istediklerini ifade ettiler. Kar üstünde misket oyunu kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Embiya Tekirdağ isimli çocuk, "Hava soğuk olmasına rağmen misketle oynuyoruz. Sokaklardan kimsenin olmamasını fırsata çevirerek misket oynamak için bir araya geldik. İnşallah havalar daha da ısınır ve arkadaşlarımızla daha çok oynarız. Misket oyunu bizi mutlu ediyor’’ dedi.
Okulların ara tatil olmasından dolayı misket oynadıklarını diyen Mehmet Reşit Tekirdağ ise, "Pandemi nedeniyle eve kapandık. Yapılacak hiçbir etkinlik olmadığı için bizde abilerimizden öğrendiğimiz misket oyununu kar üstünde oynuyoruz. Tek isteğimiz biran önce pandeminin bitmesi ve okulların açılması" dedi.

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