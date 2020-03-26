YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.03.2020 15:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Salgının Türkiye’de görülmesiyle Yüksekova ilçesinde iş merkezleri yoğun bir şekilde dezenfekte edildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Salgının Türkiye’de görülmesiyle Yüksekova ilçesinde iş merkezleri yoğun bir şekilde dezenfekte edildi. Milano İş Merkezinde bulunan esnaf, kendi imkânlarıyla iş merkezini kapatarak tüm iş yerlerini dezenfekte etti.
Yüksekova Kaymakamlığının talimatlarıyla korona virüs kapsamında her gün camilerde ‘evde kalın’ anonsları yapılırken, çarşı merkezinde ise işi olmayan vatandaşlar da evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Hakkari Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
05:52
Öğle
12:16
İkindi
15:45
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Hakkari Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(Özel) Hakkari’de kuzulama dönemi başladı

(Özel) Hakkari’de kuzulama dönemi başladı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.