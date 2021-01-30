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Yüksekova’da doğum hastası için seferberlik

30.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan doğum hastası için ekipler seferber oldu.İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünde yaşayan doğum hastası Nejla Kurt rahatsızlanınca ailesi sağlık ekiplerine haber verdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan doğum hastası için ekipler seferber oldu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünde yaşayan doğum hastası Nejla Kurt rahatsızlanınca ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın bulunduğu köy yolunun kardan kapalı olmasından dolayı sağlık ekipleri İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğinden destek istedi. Ambulansın köye ulaşabilmesi için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede köye ulaştı. Sağlık ekiplerinin buradaki müdahalesinden sonra ambulansa alınan hasta, Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı.
Hasta yakını Mevlüt Kurt, dünden beri yengesinin rahatsız olduğunu belirterek, “Durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yaklaşık bir metre kar var. Bu yüzden yollarımız kapalı. Sağ olsun devlet yardım etti, yolları açtı ve şu an yengem hastaneye kaldırılıyor. Herkese teşekkür ederim" dedi.

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