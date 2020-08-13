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Yüksekova’da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.08.2020 01:02 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik Beldesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinde bağlı Büyükçiftlik Beldesinde ikame eden Reşit Güler’ ait 5 bin bağ ot bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik Beldesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinde bağlı Büyükçiftlik Beldesinde ikame eden Reşit Güler’ ait 5 bin bağ ot bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev alan otların yandığını gören çevredeki köy sakinleri hemen Güler ailesinin yardımına koştular. Yardımda yetersiz kalan köy sakinleri, hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğüne haber verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulunarak söndürüldü.
Güler ailesi ise yangına müdahalede bulanan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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