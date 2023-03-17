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Yüksekova’da halaylı ’Matematik Seferberliği’ etkinliği

17.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki ’Matematik Seferberliği’ çerçevesinde düzenlenen etkinlikle öğrencilere hem matematik sevdiriliyor hem de halay çekerek eğlenmeleri sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği, Yüksekova’da farklı etkinliklerle devam ediyor. İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen Matematik Şenliği büyük beğeni topladı. Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezi ve Yüksekova Murat Işık Anaokulu öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler değişik figürlerle gösteriler yaparak doyasıya halay çekti.
Açıklamalarda bulunan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, matematiğin hayatın ta kendisi olduğunu belirterek, "Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda çok iyi matematik bildiklerini görüyoruz. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığımız da tüm Türkiye genelinde ’Matematik Seferberliği’ni başlattı. Biz de bu çalışmaları her okulumuzda sürdürüyoruz. Bizim iki okulumuz matematiği sevdirmek amacıyla güzel bir program hazırladılar. Matematiği iyi yapana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu programı düzenleyen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Matematik Öğretmeni Zeynep Topraktan ise, matematiği tiyatroya eklediklerini ve daha da güzel bir şekilde anlattıklarını söyleyerek, "Burada aslında ’pi’ farkındalığını oluşturduk ve yapmayı da başardık. Tiyatro ile matematiği eğlenceye çevirerek karşımızdakilere sunduk. Asıl güzel tarafı; matematiği şarkılarla, türkülerle, halaylarla sevdiriyoruz. Bu şekilde hem eğlendiler hem de öğrendiler diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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