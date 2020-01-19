Yüksekova’da İŞKUR kuraları çekildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 2019 Aralık ayında yapılan başvuruların kuraları bugün noter huzurunda çekildi.

İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar Yüksekova Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışacak kişilerin kuraları bugün çekildi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde gerçekleşen kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Kura çekimini vatandaşlar da izledi. Kura çekimi sonucu Yüksekova Belediyesi’nde geçici istihdam edilecek 30 kişinin isimleri belirlendi.

