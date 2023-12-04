Yüksekova’da kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesinde yaşayan Yakup Özelçi’nin evinin kalorifer kazanında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı kalorifer kazanında çıkan yangın kısa sürede alev alarak büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin itfaiye müdürlüğünün ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundurarak yangını sündürdü. Meydana gelen yangında evin kazan dairesi maddi zarar gördü. Özelçi ailesi ise yangında kendilerine yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

