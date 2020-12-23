YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da karla mücadele çalışması

Yüksekova’da karla mücadele çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan ekipler, yoğun yaşam alanlarındaki ana yolları da açık tutuyor.
Tüm cadde ve sokaklar kardan temizlenene kadar çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Hakkari Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.