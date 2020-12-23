Yüksekova’da karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan ekipler, yoğun yaşam alanlarındaki ana yolları da açık tutuyor.

Tüm cadde ve sokaklar kardan temizlenene kadar çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

