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Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması

İHA İHA
26.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kepçe boyunu aşan karda yürütülen yol açma çalışması gece gündüz devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 1 metreyi geçmişti. Bunun üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kepçenin boyunu aşan karda köy ve mezra yolları için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, 5 köy ve 12 mezra yolunun kapalı olduğu, bunların yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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