Yüksekova’da korona virüs denetimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ilçe genelinde korona virüs denetimleri Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Osman Doğramacı’nın katılımlarıyla başladı. Beraberinde Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Akif Arslan ile birlikte ilk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası civarında denetimlere başlayan Kaymakam Doğramacı, iş yerlerini tek tek gezerek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Korona virüs denetim kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.

