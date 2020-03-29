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Yüksekova’da korona virüs tedbiri

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.03.2020 09:07 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığının talimatıyla polis ve zabıta ekipleri, korona virüs salgınından dolayı Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnaf başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinden vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı. Denetlemede vatandaşların kaldırıma bıraktıkları eşyalar da tek tek kaldırılırken, ilçenin en işlek yolları olan Şemdinli, Yeni Mahalle, Kuruköy ve Çevre yolları da denetlendi.
Ekipler, vatandaşları uyarırken diğer yanda ise korona virüsüne karşı bilgilendiriyor.

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