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Yüksekova’da korona virüsle mücadele ’görüntülü ihbar hattı’ dönemi

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.09.2020 08:45 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vefat ve vakaların artmasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bir takım tedbir aldı.Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla, Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde sigara içmek maksadıyla maske çıkartmak ve karantinayı bozanlarla mücadele edebilmek için ’görüntülü ihbar hattı’ açıldığı belirtildi.

Yüksekova’da korona virüsle mücadele ’görüntülü ihbar hattı’ dönemi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vefat ve vakaların artmasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bir takım tedbir aldı.
Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararla, Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde sigara içmek maksadıyla maske çıkartmak ve karantinayı bozanlarla mücadele edebilmek için ’görüntülü ihbar hattı’ açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bununla beraber pandemi süreci boyunca yaşanan tüm sıkıntıları verilen 0530 134 48 80 görüntülü ihbar servis numarasından ulaşabilirler. İlçemiz Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde toplum sağlığını tehlikeye sokacak korona virüsle mücadele tedbirlerini geçersiz kılacak, sigara içmek maksadıyla maskenin çıkarılması ya da indirilmesi gibi bu tür uygulamaların yasaklandı. Korona virüs testi pozitif çıkıp karantinaya alınan kişilerin, karantinayı ihlal ettiklerinin tespiti halinde, yurtlara yerleştirilerek yurtta kaldığı sürece yapılan tüm harcamaların kendisinden tahsiline karar verilmiştir. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın başkanlığında yapılan toplantıya; Yüksekova Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cumali Kaya, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Serbest Eczacı Gazi Akdoğan katıldı.

Yüksekova’da korona virüsle mücadele ’görüntülü ihbar hattı’ dönemi

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