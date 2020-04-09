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Yüksekova’da koronaya karşı 70 kurban kesilip dua edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün sakinleri de virüs belasının def edilmesi için 70 kurban keserek dua etti.
Virüs salgını nedeniyle köyü giriş çıkışlara kapattıklarını dile getiren köy muhtarı Hamza Han, “Toplam 70 hayvanı kurban olarak kestik. Köyümüz 200 hanedir, hepsine dağıtacağız. Bu hayır inşallah bu salgının bitmesine sebep olur. Bu güzel davranışa destek veren tüm köyümün sakinlerine de çok teşekkür ederim” dedi

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