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  4. Yüksekova’da maddi hasarlı trafik kazası

Yüksekova’da maddi hasarlı trafik kazası

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Mecit Yolu Kavşağında meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Mecit Yolu Kavşağında meydana geldi. Tekin Karaman yönetimindeki 34 HG 0155 plakalı otomobil ile Mehdi Balcı yönetimindeki 06 AY 2455 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kendi imkanlarıyla araçlarından çıkan sürücüler, trafiğin aksamaması için araçlarını kenara çektiler. Bir süre olay yerinde bekleyen iki sürücü anlaşmaları üzerine olay yerinde ayrıldılar.

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