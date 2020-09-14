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Yüksekova’da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.09.2020 01:19 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay düzenlen törenle memleketlerine uğurlandı.Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit olurken, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Ak Parti Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, bazı kuram amirleri, polis ve asker katıldıSaygı duruşu ile birlikte şehit askerin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Yüksekova’da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay düzenlen törenle memleketlerine uğurlandı.
Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit olurken, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Ak Parti Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, bazı kuram amirleri, polis ve asker katıldı
Saygı duruşu ile birlikte şehit askerin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı helikopter ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na buradan da uçakla memleketi Konya’ya uğurlandı.

Yüksekova’da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı

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