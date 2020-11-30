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Yüksekova’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.11.2020 22:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
İlçede günlerdir kar yağışı aralıklı olarak sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi buldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri hazır bekletilirken, yetkililer yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

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