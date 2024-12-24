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Yüksekova'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu

AA AA
24.12.2024 10:07
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

İlçede sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sürücülerin araçlarının farlarını yakarak ilerlediği ilçede, ekipler de bazı noktalarda önlem aldı.

Vatandaşlardan Mahmut Onay, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle aracını çalıştırmakta zorlandığını söyledi.

İlçede soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirten Onay, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Aracımın camları buz tutmuştu. Akşam kartonla kapatmıştım ama etkili olmadı. Camlar buzla kaplanmıştı. Çalıştırırken zorlandım. İlçede yoğun sis de var." diye konuştu.

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Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 24 Aralık Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:10
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:20
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