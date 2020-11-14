YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da temassız oyunlar şöleni

Yüksekova’da temassız oyunlar şöleni

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, öğrenciler tarafından ’Temassız oyunlar şöleni’ düzenlendi.Hakkari’nin Yüksekova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehir Stadında ’Temassız oyunlar şöleni’ düzenlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, öğrenciler tarafından ’Temassız oyunlar şöleni’ düzenlendi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehir Stadında ’Temassız oyunlar şöleni’ düzenlendi. Şölene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Doğramacı, çocukların mutlulukla oynadıkları oyunları vatandaşlarla birlikte tribünlerde izleyerek alkışlarla destek oldu. Öğrencilerin oyunlarını bitirmesiyle birlikte tüm izleyenlerle sahaya inen Kaymakam Doğramacı, büyük bir çember oluşturarak; öğrencilerin oyunlarına eşlik ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
11:54
İkindi
14:38
Akşam
17:02
Yatsı
18:20

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Zap Eczanesi
Yuksekova
Merkez Eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.