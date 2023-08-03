YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi

Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi

03.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar artan kiralardan dert yandı.

Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi

İlçenin Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar, iş yerleri ve konutlarda kiraların son dönemlerde artmasıyla zorlandıklarını belirtti. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Esnafımız bu sene zor günler geçiriyor. Biz her defasında mülk sahiplerine artan kiraları indirmeleri noktasında çağrıda bulunduk. Biz mülk sahiplerine ’zam yapmayın’ demiyoruz ama esnafımıza da destek çıkmalıyız. Artık kira artışından vazgeçelim ki, esnafımız kepeneklerini kapatmasın. Esnaf da eskisi gibi çalışmıyor, sattığı malın yerini dolduramıyor. Amacımız, Yüksekova’nın geleceği için hiçbir esnafımızın mum ışığı sönmesin" dedi.

Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek de, “Malum iş yeri ve konut kiraları sürekli yükseliyor. Hem iş yeri hem de kirada olan vatandaşlar ödemekte ister istemez zorlanıyorlar. Çağrımız; iş yeri ve konut sahiplerinin kiracıları zorlatmayacak şekilde artış yapmasıdır. Çünkü bu zorlu süreci hepimiz beraber yenmeliyiz. Bizde empati kurmayız, kendimizi kiracıların yerine bırakmalıyız. Herkes bu konuda duyarlı olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyorErciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıKastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:03
Öğle
12:16
İkindi
16:05
Akşam
19:20
Yatsı
20:48
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.