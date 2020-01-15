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  4. Yüksekova’da ’Veli bilgilendirme’ semineri

Yüksekova’da ’Veli bilgilendirme’ semineri

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi (HEGİP) kapsamında ’Veli Bilgilendirme’ semineri düzenlendi.Yüksekova Atatürk Anadolu Lisesi tarafından Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ’Veli bilgilendirme’ seminerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Serdal Elmacı ile Cumali Kaya, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi (HEGİP) kapsamında ’Veli Bilgilendirme’ semineri düzenlendi.
Yüksekova Atatürk Anadolu Lisesi tarafından Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ’Veli bilgilendirme’ seminerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Serdal Elmacı ile Cumali Kaya, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, okulun tanıtım slaytıyla devam etti. Bilgilendirme seminerinde anne ve babaların çocuklara karşı tutumları, çocuklara nasıl davranılması gerektiği, çocukların derslerinde başarısız olmalarında ailenin yanlış tutumları, okul ve aile konuları hakkında detaylı bilgiler verildi. Seminer okul öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi ile son buldu.

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