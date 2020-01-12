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  4. Yüksekova’da yangın korkuttu

Yüksekova’da yangın korkuttu

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.01.2020 21:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Göngür Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Göngür Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerinde sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftanda binadaki vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ekipler müdahale ettikleri yangının ardında binan koridorlarını temizleyerek, bina sakinlerini evlerine gönderdi.
Bina sakinleri, büyük başarı ile yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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