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Yüksekova’da yeni yollar açılmaya devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.10.2020 09:00 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni yolların açılması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatlarıyla ilçede yürütülen değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni yollar açılıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni yolların açılması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatlarıyla ilçede yürütülen değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni yollar açılıyor. Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından Göngür Mahallesi’ni çevre yoluna bağlayan 400 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni bir yol açıldı.
Öte yandan, ilçede imar yollarının açılması ve yeni yol yapım çalışmaları kapsamında TOKİ konutlarına ulaşımın İpekyolu güzergahında sağlayacak ve çevre yolu görevi görecek olan yolun ortasında kalan yapılar kaldırılıp yol çalışması başlatıldı.

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