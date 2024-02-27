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Yüksekova’daki Dilimli Barajı kısmen dondu

İHA İHA
27.02.2024 08:48
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuk hayat durma noktasına getirdi. Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı’nın yüzeyi ise etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.

Dilimli Barajı’nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı’nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini belirten İslam Geçirgen, “Yüksekova büyük kış süreci yaşıyor ve bir haftadır acayip havalar soğudu. Havaların soğumasıyla Dilimli Barajı kısmen donmuş durumda. Biz de o anları kaçırmamak için o güzel manzaraya karşı fotoğraflar çektik” dedi.

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