Yüksekova’daki kafeler kapatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan kafeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik Türkiye’de alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek, bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Bunun üzerine Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren kafeler, geçici süreliğine kepenk indirdi. Vatandaşlar, kararın yerinde olduğunu ve herkesin tedbir alması gerektiğini ifade ettiler.

