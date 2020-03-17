YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’daki kafeler kapatıldı

Yüksekova’daki kafeler kapatıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan kafeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik Türkiye’de alınan önlemler devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan kafeler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik Türkiye’de alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek, bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.
Bunun üzerine Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren kafeler, geçici süreliğine kepenk indirdi. Vatandaşlar, kararın yerinde olduğunu ve herkesin tedbir alması gerektiğini ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Hakkari Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:18
İkindi
15:42
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Hakkari Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Günes Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

Hakkari’de vergi haftası kutlamaları

Hakkari’de vergi haftası kutlamaları

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.