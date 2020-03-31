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Yüksekova’daki STK’lardan korona virüsüne karşı kampanya

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.03.2020 08:42 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten STK temsilcileri, ‘Bir İyilik Hareketi De Sen Başlat’ sloganla kira artışlarına dikkat çekerek kampanya başlattılar.Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, bir araya gelerek çağrıda bulundular.

Yüksekova’daki STK’lardan korona virüsüne karşı kampanya

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten STK temsilcileri, ‘Bir İyilik Hareketi De Sen Başlat’ sloganla kira artışlarına dikkat çekerek kampanya başlattılar.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, bir araya gelerek çağrıda bulundular. STK temsilcileri tarafından yapılan çağrıda, “Ülkemizde korona virüs salgını nedeni ile birçok önlem alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında ilçemizde de bazı iş yerlerinin çalışmaları kısmi veya tam zamanlı olarak durmuştur. Kapatılan iş yerlerinin işletme sahibi olan esnaf ve tüccarlarımızın mağduriyetini gidermeye yardımcı olmak için mülk sahiplerinin imkanları dahilinde kira almamaları ve 2020 yılında yapılacak kira artışlarının ertelenmesi rica olunur. İçinde bulunduğumuz bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, bir iyilik hareketinin de sizinle başlatılmasının ilçemizdeki esnaf ve tüccarlara büyük katkı sunacağını belirtir, biz STK başkanları olarak çağrımıza kulak verip uygulayan herkese de şimdiden teşekkür ederiz” denildi.

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