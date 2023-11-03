YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara gezisine gönderildi

Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara gezisine gönderildi

03.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından yürütülen ‘Benim Gücüm Polisimin Gücü’ projesi çerçevesinde 40 öğrenci 3 günlük gezi için Ankara’ya gönderildi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından proje kapsamında açılan ‘Seramik sanatları, 3D Yazıcı Operatörlüğü ve Blok Tabanlı Robotik’ kurslarını tamamlayan 40 öğrenci Ankara gezisi öncesi kahvaltıda buluştu. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur da kahvaltıya katılarak Ankara gezisi öncesi öğrencileri bilgilendirdi.

Kahvaltıdan sonra polisevinin önünde hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, ardından Ankara’ya uğurlandı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Başkomiser Selman Beğde, Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri ‘Benim Gücüm Polisimin Gücü’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bugün 40 öğrencimizi kültür ve tanıtım bakımından Ankara’ya gönderiyoruz. Açtığımız kurslarda başarılı 40 öğrenciyi Ankara’ya yolluyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahvaltıya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam ettiYeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti
Karacasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldıKaracasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldı
Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştuGaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:26
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Güneş eczanesi
Akyurt
Yeni nefes eczanesi
Yenimahalle
Özeren eczanesi
Sincan
Yetişir eczanesi
Kecioren
Canin eczanesi
Kecioren
Kayiran eczanesi
Ayas
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.