YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

24.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkçı Seyhan Çirk: - "Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Hava çok soğuk, bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin balıkçıları, Nehil Çayı'nın yüzeyindeki buzu kazma kürekle kırıp suya bıraktıkları ağlarla balık avlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Yüksekova'da birçok gölet, akarsu ve dere buz tuttu.

İlçede Zap Suyu'nu besleyen en büyük akarsulardan Nehil Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Suüstü köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar da soğuk havaya rağmen çayda geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapmaya başladı.

Sabah erken saatlerde Nehil Çayı'nın bulunduğu alana gelen balıkçılar, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma kürekle kırarak ağlarını suya bırakıyor.

Bir süre bekledikten sonra ağı çeken balıkçılar, avladıkları alabalık ve sazanları satarak ailelerini geçindiriyor.

Balıkçılardan Mehmet Doru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılık için sabah erken saatlerde ovanın içinden geçen çaya gelerek, buzu kırdıklarını anlattı.

Dondurucu soğukların kendilerini zorladığını belirten Doru, şunları kaydetti:

"Burada hayat çok zor. Soğuk havada insanların evden çıkması çok zor. Biz de köyümüzün yanından geçen bu akarsuda her yıl balık avlıyoruz. Çok zor ama zevkli oluyor. Buzları kırarken zorlanıyoruz. Bazen tehlikeli de oluyor ama ailemizi geçindirmek için bunu yapıyoruz."

Seyhan Çirk de kalın buz tabakasını kırdıktan sonra ava başladıklarını belirterek, "Ağa takılan balıkları buzun altından çıkarıyoruz. Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Hava çok soğuk, bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:23
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Van Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Sera Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

Van’da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı

Erciş’te sokak hayvanlarına ’vefa’ desteği

Erciş’te sokak hayvanlarına ’vefa’ desteği

Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor

Polis ekiplerinin eksi 10 derecede kısıtlama denetimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.