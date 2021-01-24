Yüksekovalı balıkçılardan kazma kürekli balık avı

İlçede Zap Suyu'nu besleyen en büyük akarsulardan Nehil Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Suüstü köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar da soğuk havaya rağmen çayda geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapmaya başladı.

"Burada hayat çok zor. Soğuk havada insanların evden çıkması çok zor. Biz de köyümüzün yanından geçen bu akarsuda her yıl balık avlıyoruz. Çok zor ama zevkli oluyor. Buzları kırarken zorlanıyoruz. Bazen tehlikeli de oluyor ama ailemizi geçindirmek için bunu yapıyoruz."

Seyhan Çirk de kalın buz tabakasını kırdıktan sonra ava başladıklarını belirterek, "Ağa takılan balıkları buzun altından çıkarıyoruz. Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Hava çok soğuk, bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz." diye konuştu.

