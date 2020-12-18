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Yüksekovalı sobacılar zamana direniyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.12.2020 09:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde odun sobalarını yapan esnaf zamana direniyor.İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağında faaliyet gösteren esnaf, sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde odun sobalarını yapan esnaf zamana direniyor.
İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağında faaliyet gösteren esnaf, sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Yıllık 1000’e yakın soba yapan esnaf, bu sene pandemiden dolayı işlerinin yarıya indiğini ve günümüzde yapılan yeni binaların kaloriferli olması ve teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle vatandaşların sobaya olan ilgisinin azaldığını belirtti. Yıllardır odun sobalarını üreten Yusuf Öğmen, “Soba imalatı yapıyoruz. Sobalarımız hazır imalat olarak geliyor, yarısını da biz kendimiz yapıyoruz ve buradaki makinelerle üretmeye çalışıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı işlerimiz yarı yarıya düştü ve bizi de olumsuz yönde etkiledi. Bu sene baya soba elimizde kaldı. Geçen seneye göre bizler 10 ve 15 soba satarken, şimdi ise biz ancak günlük 3 tane satıyoruz. Şehir merkezinde belki işlerimiz düşer ama köylerde hep devam eder. Şimdi bizim yüzde 50 soba imalatımız düşmüş durumda. Her şeye rağmen çalışıyoruz. Ancak eleman ve kira paramızı çıkartıyoruz. İnşallah kısa zamanda bu salgın biter ve herkes rahat nefes alır” dedi.

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