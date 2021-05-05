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Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

05.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Kırcan, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, CHP İlçe Başkanı Kadri Zeydan, İyi Parti İlçe Başkanı Kerem Orkaç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş ve İlçe Milli Eğitim müdürü Servet Canlı katıldı.

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