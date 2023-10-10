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Yüksekova’nın kadınları İran’ın tarım pazarına yön verecek

10.10.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültürel Derneğinin kadın üyeleri, İran’ın tarım ürünlerini ilçeye taşımak için büyük rol oynayacak.

Yüksekova’nın kadınları İran’ın tarım pazarına yön verecek

İlçede kurulduğu günde bu yana kadınların eliyle başarılar elde eden Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültürel Derneği, Yüksekova’nın sınırında yer alan İran’ın Meşhed kentinde tarım ürünleri üzerine programlar gerçekleştirdi. İran’ın Meşhed kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Hasht Ticaret Köyü B2B Uluslararası İş Zirvesinde ülkeyi temsilen Başkonsolos Sinan Cem Baş’ın başkanlığında Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi, DOĞUSİFED, Diyarbakır Ticaret Odası ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği üyeleri katıldı.

İran’daki tarımsal sektörün öncü markalarının temsilcileriyle birebir temas kurulan toplantıda; Türkiye, Rusya, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere komşu ülkeler arasında ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve tarım sektörünün güçlendirilmesi ele alındı.
Başkonsolos Sinan Cem Baş, “Ülkemiz ile İran arasındaki kültürel ve ekonomik alanlardaki mevcut iyi ilişkilerimizi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaya gayret etmekteyiz. Bu meyanda Türkiye-İran arası mevcut ticaret hacminin geliştirilmesi, yeni bağlantıların oluşturulması, sınır kapılarımızın daha aktif ve iyi hizmet verilebilmesi amacıyla bu yıl konsolosluğumuzda Ticaret Ataşeliği de hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

Yüksekova Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Sağkol ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Yöneticisi İpek Arslan, “Temsil ettiğimiz heyet adına bizler de kendilerini tanımaktan memnuniyet duyduk. Başkonsolosumuz Sinan Cem Baş başta olmak üzere tüm konsolosluk görevlilerimize misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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