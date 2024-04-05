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Yüksekova’nın kar altındaki menderesleri mest etti

İHA İHA
05.04.2024 11:56
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası mest etti.

İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.
Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesi görenleri mest etti. Ovanın yazı olduğu kadar kışının da güzel olduğunu belirten Cem İnce, “İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek. Arkadaşlar dronla çekim yaptılar. İlk kez mendereslerin havadan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Tek kelimeyle muhteşem bir şey, hayran kaldım. Özellikle bu kıvrımlı halleri şahaneydi. Resmen mest oldum. O karlı dağlarla bütünleşmesi büyülüyor. Bizim memleket hem yazın hem de kışın güzel” dedi.

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