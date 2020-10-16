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Yüksekten düşen çocuk yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturdukları evin 3.

Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturdukları evin 3. Katından beton zemine düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 3.kat penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düşen Yusuf S.(3), yaralandı. Yaralı çocuk, yakınları tarafından düştüğü beton zeminden alınarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf S’nin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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