Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, ikamet ettikleri evlerinin terasından düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bebek Köyünde ikamet eden Şükrü Kaya (63), tek katlı ikametlerinin damında bulunduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şükrü Kaya yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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