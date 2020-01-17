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  4. Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Gülüç Beldesi’ne bağlı Çengel Mahallesi’nde ki evinin çatısından düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli trafik polisi Halil Özdemir için cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Gülüç Beldesi’ne bağlı Çengel Mahallesi’nde ki evinin çatısından düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli trafik polisi Halil Özdemir için cenaze töreni düzenlendi. Özdemir için Gülüç Merkez Camii’nde önce helallik alındı ardından da cenaze namazı kılındı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, MÜSİAD Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Turan, çok sayıda polis, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Emekli Polis Memuru Halil Özdemir cenaze töreninin ardından Gülüç Beldesi mezarlığına defnedildi.

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