SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan seçim bombası! Lukaku'yu Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim öncesi Aziz Yıldırım transferde gaza bastı. İtalyan basını, Lukaku için sarı-lacivertlilerin devrede olduğunu yazdı.

Aziz Yıldırım'dan seçim bombası! Lukaku'yu Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı ve yeni dönemin en güçlü adaylarından biri olan Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte yeni sezonun kadro mühendisliği için şimdiden düğmeye bastı.

ÇİZME BASINI DUYURDU: HEDEF ROMELU LUKAKU!

Aziz Yıldırım dan seçim bombası! Lukaku yu Fenerbahçe ye getiriyor 1

Aziz Yıldırım'ın listesindeki o dev isim İtalya'dan sızdı. Çizme'nin önde gelen spor gazetelerinden Il Mattino'da yer alan flaş habere göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı süperstar Romelu Lukaku'yu yakın takibe aldı.

Haberin detaylarında, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü golcüyü bizzat transfer etmek istediği ve ekibinin bu doğrultuda çalışmalara başladığı vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Aziz Yıldırım dan seçim bombası! Lukaku yu Fenerbahçe ye getiriyor 2

Fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle yıllarca Avrupa'nın elit takımlarında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin, İtalyan ekibi Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Lukaku'nun, Süper Lig'e ve Fenerbahçe projesine nasıl bir yanıt vereceği ise İtalyan ve Türk basınında şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!
Yüksel Yıldırım'dan ses getirecek şampiyonluk açıklamasıYüksel Yıldırım'dan ses getirecek şampiyonluk açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Romelu Lukaku fenerbahçe lukaku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.