Aziz Yıldırım'dan seçim bombası! Lukaku'yu Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı ve yeni dönemin en güçlü adaylarından biri olan Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte yeni sezonun kadro mühendisliği için şimdiden düğmeye bastı.

ÇİZME BASINI DUYURDU: HEDEF ROMELU LUKAKU!

Aziz Yıldırım'ın listesindeki o dev isim İtalya'dan sızdı. Çizme'nin önde gelen spor gazetelerinden Il Mattino'da yer alan flaş habere göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı süperstar Romelu Lukaku'yu yakın takibe aldı.

Haberin detaylarında, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü golcüyü bizzat transfer etmek istediği ve ekibinin bu doğrultuda çalışmalara başladığı vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle yıllarca Avrupa'nın elit takımlarında forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin, İtalyan ekibi Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Lukaku'nun, Süper Lig'e ve Fenerbahçe projesine nasıl bir yanıt vereceği ise İtalyan ve Türk basınında şimdiden büyük bir merak konusu oldu.