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Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ediliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 24.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

19) tedavi sürecinin hastanede gözetim altında devam ettiği belirtildi.Samsun kamuoyunda bugün çıkan haberlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı konuşulmuştu.

Yüksel Yıldırım’ın tedavisine hastanede devam ediliyor

19) tedavi sürecinin hastanede gözetim altında devam ettiği belirtildi.
Samsun kamuoyunda bugün çıkan haberlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı konuşulmuştu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Başkan Yüksel Yıldırım’ın hastanede gözetim altında bulunduğu ve sağlık durumunu iyi olduğu açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat’a Kovid-19 pozitif tanısı konulduktan sonra evde devam eden tedavilerinin önlem amaçlı olarak hastanede devam etmesi kararlaştırılmıştır. 20 Kasım Cuma günü itibarıyla hastanede gözetim altına alınan ve tedavilerine devam edilen Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat’ın sağlık durumları iyidir. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmelerini bekliyoruz.”

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