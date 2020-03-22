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Yumurtalık’ta tekne turları yasaklandı

ADANA HABERLERİ  | 22.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tekne turları yasaklandı.Yumurtalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, salgının yayılmasını engellemek maksadıyla denizde çalgılı müzikli olarak düzenlenen tekne turu adı altındaki toplu faaliyetler durduruldu.Karar, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Amirliği ve Sahil Güvenlik Deniz Güvenlik Takım Komutanlığına bildirildi.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tekne turları yasaklandı.
Yumurtalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, salgının yayılmasını engellemek maksadıyla denizde çalgılı müzikli olarak düzenlenen tekne turu adı altındaki toplu faaliyetler durduruldu.
Karar, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Amirliği ve Sahil Güvenlik Deniz Güvenlik Takım Komutanlığına bildirildi.

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