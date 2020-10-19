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Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Samsun’da 1 hafta önce 14 lira olan 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 20 TL’ye çıkarken, tavuk fiyatlarına kilo başına 1 TL ile 1,30 TL arasında zam geldi.Artan döviz fiyatları iç piyasadaki bazı ürünlerin zamlanmasına neden oluyor.

Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

Samsun’da 1 hafta önce 14 lira olan 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 20 TL’ye çıkarken, tavuk fiyatlarına kilo başına 1 TL ile 1,30 TL arasında zam geldi.
Artan döviz fiyatları iç piyasadaki bazı ürünlerin zamlanmasına neden oluyor. Geçen hafta buğday fiyatlarının zamlanması neticesinde Samsun’da ekmeğin fiyatı 1 liradan 1,25 TL’ye çıkmıştı.
Geçen hafta 14 lira olan 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 20 liraya çıktı. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bugün itibarıyla tavuk etine de kilo başına 1-1,30 TL zam geldiğini açıkladı.
Şen, “Yem ve üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ilk önce yumurta fiyatlarına zam geldi. Yem ve diğer ham maddeleri dolara endeksli olduğu için üretim maliyeti arttı. Bu da mecburen fiyatlara yansıyor. İhracat olduğu zaman dışarıya mal sattığınız zaman kardasınız. Tavuk fiyatlarına da bugün zam geldi. Tavuk etine de kilo başına 1

Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

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