Yumurtlama günlerini her kadın bilmeli

Op.Dr. Numan Bayazıt, kadınların vücutlarındaki çeşitli belirtileri izleyerek, yumurtlama günlerini tahmin edebildiklerini söyledi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Numan Bayazıt, “Yumurtlama, kadınların ergenlikle birlikte hayatına giren bir döngüdür. Genelde düzenli olarak her ay, yumurtlama döngüsünün işareti olan aybaşı kanamasıyla birlikte yaşamayı öğreniriz. Ancak gebelik isteği ya da gebelik istememe söz konusu olduğunda, düşünülmesi ve bilinmesi gereken olay yumurtlama tarihidir. Kadınlar yumurtlama gününü dikkate alarak gebelik şansını arttırabilirler, ya da hamile kalmaktan korunabilirler. Genel olarak yumurtlama gününün takibi, bilimsel olarak doğum kontrol yöntemi sayılmakla birlikte, çoğu bilinçli kadının uyguladığı takvim yöntemi olarak bilinir. Kadınlar yumurtlama günlerini doğru tahmin ederek riskli günlerde ilişkiye girmezler. Ancak çok etkili bir korunma yöntemi değildir. Çünkü yumurtlama düzeni bazı aylarda farklılık gösterebilir” dedi.

Bir çok kadının yumurtlama günlerinden çok uzakta olduğunu sandığı günlerde istenmeyen gebelikler yaşadığını ifade eden Op.Dr. Bayazıt, “Yumurtlama, beklenen adet gününden on dört gün önce oluşur. Gebe kalma olasılığı yumurtlamadan önceki birkaç gün içinde girilen ilişkilerde en yüksek düzeydedir. Yani bir tahmin yapabilmek için adetlerin düzenli olması, takip eden adetin ne zaman başlayacağının bilinmesi şarttır. Ancak adetleri düzenli kadınlarda bile bazı aylarda daha erken veya geç yumurtlamalar olabilmektedir. Bu sebeple takvim yöntemi ile korunma çabası içinde olan kadınlar, hayal kırıklığına uğrayabileceklerinden, modern doğum kontrol yöntemleri kullanılması kesinlikle önerilir. Yumurtlama ihtimalinin yüksek olduğu günleri belirlemek amacıyla kullanılan bir çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden yaygın olarak kullanılanları; vücut ısısı takibi, rahim ağzı salgısı uzama testi, rahim ağzı yumuşama testi, luteinize edici hormon (LH) yükselmesini tespit eden testlerdir (tükürük, kan vb). Genel olarak kadınlarda bir adet dönemi ortalama 28 gündür. Düzenli olması kaydıyla 7 gün uzun veya kısa olması normal kabul edilir. Yumurtlama ortalama olarak beklenen adetten 14 gün önce görülür. Eğer adet dönemi daha uzun veya kısa ise yumurtlama gününün hesabı değişecektir. Örnek olarak; adet dönemi 35 gün ise (33-14=19) 19. gün, adet dönemi 25 gün ise (25-14=11) 11. gün yumurtlama olması beklenir. Kadınlarda vücut ısısının takip edilmesiyle de, yumurtlamanın olup olmadığı ve yumurtlama günü tahmin edilebilir ve gebelik isteği ile ya da tersi ile ilgili fikir edinilebilir. Adeti ve yumurtlaması düzenli olan bir kadında 28 günlük bir adet döneminin ilk 14 gününde vücut ısısı, 36-37 derecedir. Yumurtlama zamanından kısa bir süre sonra bu ısı 37 derecenin üstüne çıkar. Vücut ısısı yükseldiği anda, gebelik için genellikle zaman geçmiştir. İlişkiyi vücut ısısı yükselmeden önceki gün içinde gerçekleştirilmelidir. Örnek olarak; vücut ısısı takibiyle adet döneminin 15. günü yumurtlama olduğu tespit edilmişse ve hamilelik isteniyorsa bir sonraki adet döneminde adetin 14. günü en ideal ilişki zamanıdır. Bu zaman gebelik isteyenlerce ilişkiye girerek değerlendirilmeli yada gebelik istemeyenler için ilişkiden uzak durulmalıdır. Yumurtlamanın ardından, luteal faz denilen adet döneminin ikinci yarısı başlar. Bu dönemde hormonların etkisiyle vücut ısısı 37 derecenin üstünde kalır. Beklenen adetin ilk gününden itibaren vücut ısısı düşer. Rahim ağzındaki sümüksü maddeye rahim ağzı salgısı denilir. Yumurtlamayı izlemenin en iyi yollarından biri de bu salgıdaki değişiklikleri gözlemlemektir. Vajinaya parmak sokularak rahim ağzından bir parça salgı alınarak, iki parmak arasında yoğunluğu ve uzama miktarı kontrol edilir. Adet döneminin başında bu salgı kalın, mat ve uzaması az haldedir. Yumurtlama gününden 1-2 gün önce berrak, kaygan ve elastik durumdadır. Salgıyı parmaklar arasına aldığında kayganlığı hissedilir. İşaret ve baş parmakları arasında bu salgı, parmaklar açıldığında 5-10 cm kadar uzayacaktır. Yumurtlama sonrasında ise rahim ağzı salgısı kaba ve hamur gibi yapışkan hale gelir. Adetten hemen önce çok az salgı vardır ve rahim ağzı neredeyse kuru durumdadır” diye konuştu.

Tüm kadınların, yumurtlamadan hemen önce güzelleştiğini kaydeden Op.Dr. Bayazıt, “Kadınlar, yumurtlamadan hemen önce güzelleşiyor! Bu araştırma, Newcastle Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir tespit. 48 kadının yumurtlamadan hemen önce ve yumurtlamadan yaklaşık 1 hafta sonra vesikalık fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar, 260 kadın ve erkeğe gösterildi. Deneklere kadınların hangi fotoğraflarının daha çekici olduğu soruldu. Denekler, yumurtlamadan hemen önce çekilen fotoğraflardaki kadınları daha güzel buldular. Güzel bulmalarına neden olan etkenleri ise dudakların kalınlığı ve rengi, göz bebeğinin büyüklüğü ve cilt rengi olarak belirttiler. Demek ki yumurtlama dönemi bu aradan da anlaşılabilir, bu da işin şakası tabii ki” açıklamalarında bulundu.



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