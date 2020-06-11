Yumuşak: “Sanal dünyada ‘dikkat ve tedbir’ hayati öneme sahip”

Pandemi sürecinde sosyal yaşamda meydana gelen değişimler, telefon ve bilgisayar kullanımını arttırırken, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumuşak, sanal dünyada dikkat ve tedbirin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumuşak, artan teknoloji kullanımı ve siber güvenlik konusunu değerlendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Yumuşak, korona virüsten kaçmaya çalışırken, siber dünyanın zararlılarının bize daha da yakınlaştığını belirterek, “Her yeni gün; yeni sanal keşiflerle, yeni uygulamalarla, yeni bilgilerle başlıyor. Bizler ne zaman yeni bir uygulama görsek hemen denemek istiyoruz, cep telefonlarına umarsızca uygulamalar yüklüyor ve birçok paylaşım yapıyoruz. Sanal reklamlara bazen bilerek bazen istemsizce kapılıp gidiyoruz. Vaktimizin çok önemli bir kısmını sanal dünyanın derinliklerinde geçiriyoruz” dedi.

“Sanal dünyadaki tehlike yazılımdan mı, yoksa insanlardan mı kaynaklanıyor?”

Sanal dünyadaki tehlikeleri ve tehlikelerin kaynaklarını açıklayan Yumuşak, “Zararlı olanlar yazılım mı, yoksa insanlar mı? Biz istemezsek, bize sanal ortamda zarar verebilirler mi? Bir gün sokakta yürürken serseri bir virüs telefonumuza isabet edebilir mi? Bu soruları yanıtlamak için öncelikle sanal tehditleri insani ve teknik açıdan iki yönüyle değerlendirmek gerekiyor. Birincisi zararlı yazılımlar, ikincisi ise zararlı insanlar yani bilgisayar korsanları Zararlı yazılımlar bazen bir e-postayla, bazen taşınabilir bir hafıza çubuğu içerisinde, bazen de merak ederek yüklediğimiz bir uygulamanın arkasına gizlenerek geliyor. Yazılım bazen bilgisayarımıza veya telefonumuza zarar verebilirken, çoğunlukla da kişisel bilgilerimizi ele geçirmek isteyen bilgisayar korsanlarına bilgi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Zararlı yazılımlardan korunmanın yollarına işaret eden Yumuşak, “Zararlı yazılımlardan korunmak için en bilinen yol, anti-virüs programları kullanmaktır. Anti-virüs programları, yüklü olduğu cihazlarda oluşabilecek olası hasarları veya hırsızlıkları tespit ederek bizleri korumaya yardımcı olmaktadır. Ancak anti-virüs yazılımları tarafından tespit edilemeyen zararlı durumlarda ise farklı korunma yöntemleri kullanmak gerekir” ifadelerini kullandı.