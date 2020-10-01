YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa ’ahilik’ sözü

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa ’ahilik’ sözü

SİNOP HABERLERİ  | 01.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta, 8 yıllık kayıp ziynet eşyalarını, yorgan yapılması için kendisine bırakılan yün çuvalının içinde bulunca sahibini arayarak teslim eden yorgancıya ‘ahilik’ sözü verildi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yaptı.

Sinop’ta, 8 yıllık kayıp ziynet eşyalarını, yorgan yapılması için kendisine bırakılan yün çuvalının içinde bulunca sahibini arayarak teslim eden yorgancıya ‘ahilik’ sözü verildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yaptı. Denetim sırasında bir yorgancıya giren Vali Erol Karaömeroğlu’na esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, başından geçen ilginç hikayeyi anlattı.
Esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, “Ben bu işi uzun yıllardan beri yapıyorum, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. İstanbul Gültepe’den Sinop’a tatile gelen bir müşterimiz yorgan diktirmek için bize yün getirdi. Biz de yünü alıp bir kenara koyduk, günü ve zamanı gelince gününü pamuk tarama makinemizin yanına getirdik. Torbayı boşalttım içinden bir poşet düştü. Herhalde ilaçlarıdır diye düşündüm ve bir kenara koydum. İşimi bitirdim ve bir bakayım dedim ne ilacı kullanıyor vatandaş. Bir açtım baktım ki ilaç değil. Poşetin içinden ziynet eşyası kutuları çıktı. Baktım bayağı bir altın var içerisinde. Tabii ki heyecanlanmadım çünkü benim değildi. Bana ait değil ve teslim ederim düşüncesi ile beraber iş yerime geldim. Kime ait olduğunu zaten biliyorum. Telefon açtım. Dedim ‘sizin yününüzden ziynet eşyası çıktı.’ Karşı taraf ilk başta ‘olmaz, bizim mümkün değil’ dedi ve ben bu ziynet eşyasını mecburiyet karşısında emniyet mensuplarına bildirim. ‘Bayağı çok bir ziynet eşyası çıktı, müşteri benim değil diyor’ dedim. Emniyetten polis memurları geldi. O müşterimizle irtibata geçtiler ve onları evinden alıp geldiler. İş yerimde konuştular. Müşterim ‘ya benim rahmetlik eşim ölmeden önce yün çuvalına koymuş olabiliriz’ diye çocuklarını aradı sordu. Bazı sorular sonrası eşyaların onların olduğu kesinleşti. Polis nezaretinde altınları teslim ettik. Bizim açımızdan güzel oldu. Güzel bir davranış oldu. Bir dürüstlük örneği sergiledik. Kim burada herhangi bir kayıp bulsa onu sahibine teslim edeceğine inanıyorum. Biz de o anlayış içerisinde olduğumuz için ziynet eşyasının sahiplerine teslim ettik” dedi.
Karaahmetoğlu, olaydan sonra işlerinin açıldığını sözlerine ekledi.
Bunun üzerine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da esnafa bu duyarlı davranışı için teşekkür ederek, “İşte Ahilik kültürü bu. Seneye Ahilik Haftası’nda yılın ahisi sen olacaksın” diyerek söz verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor? Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Vatandaş istedi belediye yaptı
Vatandaş istedi belediye yaptı
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Sinop Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
12:34
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Sinop Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Anadolu Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güven Eczanesi
Ayancik
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Can dostlar için “Empati Projesi”
Can dostlar için “Empati Projesi”
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.