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Yunak’a mezbaha kazandırılıyor

KONYA HABERLERİ  | 21.11.2020 01:02 | Son Güncelleme

Konya’da tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile birlikte Yunak’a mezbaha kazandırıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Yunak ilçesine mezbaha kazandırıyor.

Konya’da tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile birlikte Yunak’a mezbaha kazandırıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Yunak ilçesine mezbaha kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte altyapı yatırımlarından sosyal tesislere kadar 31 ilçenin değerini artıracak birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Belediye olarak en büyük hedeflerinden birisinin kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda üreticiye yönelik desteklemelere devam ettiklerini dile getirdi. KOP İdaresiyle birlikte Yunak ilçesine kazandırılacak mezbahanın yapımının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, 1 milyon 600 bin liraya mal olacak mezbahanın tamamlandığında bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Başkan Altay, Bozkır’da mezbahayı tamamladıklarını, Yunak ile birlikte Akşehir, Taşkent ve Doğanhisar’da da yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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